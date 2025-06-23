У Халібертона підозра на розрив ахіллового сухожилля

Зірковий захисник Індіани Пейсерс Тайріз Халібертон з високою ймовірністю зазнав розрива ахіллового сухожилля.

Про це повідомляє ESPN.

25-річний баскетболіст травмувався у середині першої чверті фінальної сьомої гри проти Оклахоми (91:103). Отримавши м'яч, Тайріз пішов у прохід, але після першого ж кроку впав.

Халібертон почав бити по паркету від болю, по обличчю було видно, наскільки він страждає. Тайріз тільки за сторонньої допомоги зумів залишити майданчик, на який він більше не повернувся.

Пізніше батько гравця Джон Халібертон підтвердив, шо це травма ахілла. Родина була поряд із Тайрізом, вони разом додивилися Фінал НБА у роздягальні.

Після матчу Халібертон пересувався на милицях. Він зустрів своїх одноклубників у підтрибунному приміщенні одразу після того, як Індіана зазнала поразки.

Prayers up for Hali 🙏



Tyrese Haliburton after the Pacers' loss. pic.twitter.com/qb9fFJniGx — Yahoo Sports (@YahooSports) June 23, 2025

Tyrese Haliburton on crutches greeting his teammates 🥺 pic.twitter.com/a3xhHFeqgf — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2025

Тайріз Халібертон встиг провести 7 хвилин на паркеті сьомого матчу, за які він набрав 9 очок, реалізувавши 3/4 триочкових кидків.

Нагадаємо, що Халібертон готувався до сьомої гри фінальної серії НБА із розтягненням литкового м'яза.

Варто зазначити, що це вже третій випадок у цьогорічному плейоф, коли зірковий гравець, який виступає під номером 0, зазнав розриву ахіллового сухожилля.

Раніше це сталося із Деміаном Ліллардом (Мілуокі) та Джейсоном Тейтумом (Бостон).