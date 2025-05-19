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Лідер Оклахоми готується "відірвати голову" своєму кузену у фіналі плейоф Західної конференції

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 12:50
Шай Гілджес-Александер та Нікель Александер-Вокер
Шай Гілджес-Александер та Нікель Александер-Вокер
Getty Images

Зірковий захисник Оклахоми Шай Гілджес-Александер з нетерпінням очікує на дуель зі своїм кузеном Нікелем Александер-Вокером з Міннесоти.

Слова 26-річного канадця наводить BasketNews.

У фіналі плейоф Західної конференції відбудеться родинне протистояння Шая та Нікеля, які є двоюрідними братами.

Обидва баскетболісти виросли в Торонто і навіть були товаришами по команді Християнської академії Гамільтон Хайтс.

Хоча їхні шляхи розійшлися в коледжі, вони возз'єдналися в національній збірній Канади, вигравши бронзову медаль на чемпіонаті світу 2023 року і разом змагаючись на Олімпійських іграх в Парижі минулого літа.

Це буде доволі унікальна ситуація для НБА, до якої готується головний кандидат на звання MVP регулярного сезону.

"Буде дуже весело. Це важко навіть пояснити. Якщо ви знаєте, наскільки ми близькі, він мені як другий брат. Він пройшов зі мною всі етапи життя, від того, як я взяв баскетбольний м'яч, ходив до підготовчої школи, до того, як потрапив до НБА.

Ми разом пройшли через кожну ситуацію. Для нас обох бути там, де ми є, – це щось особливе. Змагатися один проти одного – ще більш особливе. Але я точно спробую відірвати йому голову. Повністю", – з посмішкою сказав Шай.

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Зазначимо, що Гілджес-Александер говорив про майбутнє протистояння з кузеном після того, як він у складі Тандер розгромив Денвер у сьомому матчі другого раунду плейоф.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону НБА.

Раніше стало відомо, які хмільні плани має Нікола Йокич на міжсезоння після вильоту з плейоф від Оклахоми.

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