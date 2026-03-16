Кожен його альбом отримує діамантовий статус: чемпіон НБА назвав баскетбольного Майкла Джексона

Чемпіон НБА-2008 Кендрік Перкінс розхвалив лідера Оклагоми Шая Гілджес-Александера.

Його слова передає Courtside Buzz.

Аналітик заявив, що раніше не бачив таких гравців. Він відзначив неймовірну ефективність канадського баскетболіста, який напередодні переписав історію ліги.

"Він – баскетбольний Майкл Джексон. Шай – справжній митець, і кожен його альбом, який виходить щороку, отримує діамантовий статус... Я за все своє життя не бачив такого ефективного захисника", – сказав Перкінс.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Гілджес-Александер в середньому набирає 31,6 очка за матч. За цим показником він посідає друге місце в лізі.

15 березня він провів уже 128-й поєдинок поспіль із щонайменше 20 очками за гру. Він побив абсолютний рекорд НБА, який утримував Вілт Чемберлейн із 1963 року.

Нагадаємо, що нещодавно центровий Маямі Бем Адебайо також встановив історичне досягнення. Він побив результативний рекорд XXI століття, який належав Кобі Браянту.