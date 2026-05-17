Визначився найцінніший гравець НБА сезону-2025/2026

Канадський розігруючий Оклахоми Шей Гілджес-Александер став володарем нагороди "Найцінніший гравець" (MVP) НБА сезону-2025/2026.

Про це повідомив інсайдер ESPN Шамс Чаранія.

Таким чином, у сезоні-2025/2026 Шей виграв свій другий поспіль титул MVP, ставши 14-м гравцем в історії ліги, кому підкорилося це досягнення.

У 66 матчах регулярки він набирав у середньому 31,1 очка, робив 6,6 передачі, 4,3 підбирання, 1,4 перехоплення та 0,8 блок-шота за 33 хвилини на паркеті.

Зазначимо, що з 2017 року цю нагороду виключно забирали міжнародні гравці. Востаннє нагороду MVP сезону НБА американець отримував у сезоні 2017–2018 років. Тоді цю відзнаку здобув захисник Х'юстон Рокетс Джеймс Харден.

Нагадаємо, у ніч із 15 на 16 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.