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Дворазовий MVP НБА став акціонером Атлетико

Денис Іваненко — 9 жовтня 2026, 07:09
Дворазовий MVP НБА став акціонером Атлетико
Гілджес-Александер став акціонером Атлетико
ФК Атлетико

Зірка Оклахоми Шей Гілджес-Александер приєднався до групи власників мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

У клубі заявили, що партнерство із баскетболістом ґрунтується на спільних цінностях: амбіціях, досконалості та переконанні, що кожен результат має бути заслужений.

"Я радий офіційно приєднатися до групи власників Атлетико. Це клуб, який вже давно займає провідні позиції у європейському футболі, і я вдячний за можливість стати частиною його майбутнього", – сказав Гілджес-Александер.

Зазначимо, що Шей визнавався найкращим гравцем НБА у двох останніх сезонах. Він ставав чемпіоном з Оклахомою в кампанії-2024/25.

Мадридський Атлетико наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після семи турів. "Матрацники" відстають на п'ять очок від Барселони.

Наступним їхнім суперником буде Алавес. Матч відбудеться 10 жовтня та розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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