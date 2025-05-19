Буде багато пива, – Йокич розкрив плани на майбутнє після вильоту Денвера з плейоф НБА
Нікола Йокич
Денвер Наггетс
Зірковий бігмен Денвер Наггетс Нікола Йокич відреагував на виліт його команди з плейоф НБА.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Вчора, 18 травня, Денвер зазнав розгромної поразки від Оклахоми (93:125) у сьомому матчі серії другого раунду. Після поєдинку "Джокер" не став приховувати, чим він збирається займатися найближчим часом.
"Мабуть, у наступні кілька днів буде багато пива", – сказав Нікола.
В останньому матчі своєї команди в постсезоні Нікола Йокич зібрав статистичну лінію з 20 очок, 9 підбирань та 7 передач, зробивши при цьому 5 втрат.
Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів Бостон Селтікс грав із частковим розривом меніска.