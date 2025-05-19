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Буде багато пива, – Йокич розкрив плани на майбутнє після вильоту Денвера з плейоф НБА

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 07:51
Буде багато пива, – Йокич розкрив плани на майбутнє після вильоту Денвера з плейоф НБА
Нікола Йокич
Денвер Наггетс

Зірковий бігмен Денвер Наггетс Нікола Йокич відреагував на виліт його команди з плейоф НБА.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Вчора, 18 травня, Денвер зазнав розгромної поразки від Оклахоми (93:125) у сьомому матчі серії другого раунду. Після поєдинку "Джокер" не став приховувати, чим він збирається займатися найближчим часом.

"Мабуть, у наступні кілька днів буде багато пива", – сказав Нікола.

В останньому матчі своєї команди в постсезоні Нікола Йокич зібрав статистичну лінію з 20 очок, 9 підбирань та 7 передач, зробивши при цьому 5 втрат.

Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів Бостон Селтікс грав із частковим розривом меніска.

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