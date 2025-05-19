Буде багато пива, – Йокич розкрив плани на майбутнє після вильоту Денвера з плейоф НБА

Зірковий бігмен Денвер Наггетс Нікола Йокич відреагував на виліт його команди з плейоф НБА.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Вчора, 18 травня, Денвер зазнав розгромної поразки від Оклахоми (93:125) у сьомому матчі серії другого раунду. Після поєдинку "Джокер" не став приховувати, чим він збирається займатися найближчим часом.

"Мабуть, у наступні кілька днів буде багато пива", – сказав Нікола.

“The next couple of days is gonna be a lot of beer probably.”



The Joker on some of his offseason plans 💀 pic.twitter.com/7OlVo8YSTA — Bleacher Report (@BleacherReport) May 18, 2025

В останньому матчі своєї команди в постсезоні Нікола Йокич зібрав статистичну лінію з 20 очок, 9 підбирань та 7 передач, зробивши при цьому 5 втрат.

Раніше з'явилася інформація, що один з лідерів Бостон Селтікс грав із частковим розривом меніска.