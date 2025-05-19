Ігрову форму Джордана з трипітного сезону-1992/93 продали на аукціоні

Комплект форми легендарного Майкла Джордана, який він носив у сезоні-1992/93, був проданий на аукціоні "Heritage Auctions" за 2,623 мільйона доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, Ем Джей одягав форму у 17 матчах, в період з 6 листопада 1992 року по 24 березня 1993 року. Пізніше Джордан був зображений у цій джерсі на обкладинці Sports Illustrated за 18 жовтня 1993 року.

Майка та шорти були зіставлені по фото з 11 матчів вищезгаданого періоду часу. У той же час по фото з інших шести матчів співпали або тільки джерсі, або тільки шорти.

Sports Illustrated

Варто зазначити, що в сезоні-1992/93 "Його Повітряність" разом з Чикаго втретє поспіль стали чемпіонами НБА. Це був перший з двох трипітів "биків".

Найдорожчою річчю, пов'язаною з Майлом Джорданом, досі залишається джерсі "Останнього танцю" з Фіналу НБА 1998 року. У вересні 2022 року її продали за 10,091 мільйона доларів, що на той момент стало рекордом серед усіх спортивних речей, які були продані на аукціоні.

Нагадаємо, що у квітня цього року на аукціоні була продана джерсі з дебютного сезону Кобі Браянта в НБА. І коштувала вона майже втричі більше, ніж джерсі Майлка Джордана сезону-1992/93.