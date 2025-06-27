Генменеджер Далласа поставив крапку у питанні щодо майбутнього Кідда на чолі команди

Генеральний менеджер Далласа Ніко Гаррісон закрив питання щодо того, чи залишиться Джейсон Кідд на посаді головного тренера.

Слова 52-річного американця наводить The Athletic.

У послугах чемпіона НБА 2011 року були зацікавлені Нью-Йорк Нікс, які намагалися отримати дозвіл на співбесіду з фахівцем, проте отримали відмову.

До того ж, західні ЗМІ писали про не найкращі стосунки між тренером та генменеджером, які погіршилися після блокбастерного обміну Луки Дончича на Ентоні Девіса у лютому цього року.

Проте Гаррісон запевнив, що Кідд продовжить виконувати свої обов'язки на чолі техаської команди в наступному сезоні.

"А що, чутки про Джей-Кідда все ще ходять? Я думав, що припинив це. Так, він буде тренером наступного сезону", – сказав Гаррісон.

В травні 2024 року Джейсон Кідд підписав багаторічне продовження контракту з Даллас Маверікс, точний термін якого не розкривається.

Нагадаємо, що Даллас був володарем першого піку драфту НБА 2025 року, під яким організація обрала Купера Флегга.

А вже за підсумками другого раунду український баскетболіст Максим Шульга опинився у складі Бостон Селтікс.