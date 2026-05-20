Клуб НБА після 5-річної співпраці звільнив головного тренера

Даллас оголосили про звільнення наставника команди Джейсона Кідда.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У клубі подякували іменитому спеціалісту за роботу. В заяві "Маверікс" йдеться, що вони мають амбітні плани та хочуть створити команду, яка буде регулярно боротись за чемпіонство.

"Джейсон мав значний вплив на Даллас і як гравець, що входить до Зали слави, і як головний тренер, який допоміг повернути команду до фіналу НБА. Ми вдячні йому за лідерські якості, професіоналізм та відданість. За той короткий час, що я тут, я перейнявся величезною повагою до того, що він створив. Він завжди буде важливою частиною сім'ї "Маверікс".

Оцінюючи майбутнє нашої баскетбольної програми, ми вважаємо, що зараз слушний момент для нового напрямку розвитку нашої команди. Ми покладаємо великі надії на цю франшизу та несемо відповідальність за створення баскетбольної організації, здатної на постійній основі боротися за чемпіонство.

Ми проведемо ретельний і скрупульозний пошук нашого наступного головного тренера та продовжимо оцінку всього нашого персоналу, щоб забезпечити конкурентоспроможність на тому рівні, якого очікують і заслуговують вболівальники", – заявив президент клубу Масаї Уджірі.