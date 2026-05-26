Визначився перший фіналіст НБА сезону-2025/26

Денис Іваненко — 26 травня 2026, 07:12
Визначився перший фіналіст НБА сезону-2025/26
Плейоф НБА 26 травня
Getty Images

У ніч із 25 на 26 травня відбувся четвертий півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Клівленд вдома приймав Нью-Йорк.

В ньому інтрига зникла уже на початку другої чверті, коли гості довели свою перевагу вже до 24 очок. Після цього вони не дозволили "Кавальєрс" повернутись у гру та здобули розгромну перемогу.

Вона стала вже четвертою в серії для "Нікс". Тож вони оформили свіп і вперше у XXI столітті виграли Східну конференцію.

НБА – раунд плейоф
Півфінал, 26 травня

Клівленд – Нью-Йорк 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32). Серія 0:4

Зазначимо, що вести боротьбу за своє перше чемпіонство в НБА за 53 роки "Нікс" будуть із переможцем пари Сан-Антоніо – Оклагома-Сіті. Напередодні вони також зіграли четверту гру своєї серії.

NBA Нью-Йорк Нікс Клівленд Кавальєрс

