Помер член Зали слави баскетболу, який понад чверть століття тренував команди НБА

У понеділок, 1 червня, пішов у засвіти колишній гравець і тренер НБА Рік Адельман.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Американець не дожив лише два тижні до свого 80-річчя.

"Рік Адельман був одним із найшанованіших і найуспішніших тренерів в історії НБА. Після завершення ігрової кар'єри Рік перейшов до тренерської роботи, де його лідерські якості, новаторський підхід і щира любов до баскетболу залишили незабутній слід на поколіннях гравців та колег-тренерів. Він був блискучим стратегом і вчителем гри, а також чудовою людиною. Я висловлюю свої найглибші співчуття родині Ріка та його численним друзям по всій лізі", – заявив комісар ліги Адам Сільвер.

Зазначимо, що протягом своєї тренерської кар'єри Адельман очолював Портленд, Голден Стейт, Сакраменто, Г'юстон і Міннесоту. Також тричі був тренером на Матчі всіх зірок.

Він пропрацював у НБА 29 років, з них 23 роки як головний тренер. Наставник здобув 1042 перемоги, що є десятим показником в історії ліги.

У 2021 році легендарний спеціаліст потрапив до Зали слави баскетболу імені Нейсміта. Один із його синів, Девід Адельман, наразі є головним тренером Денвера.

Нагадаємо, що нещодавно після тяжкої хвороби помер перший відкритий гей у НБА. Його життя обірвалось у 47 років.