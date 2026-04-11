У матчі аутсайдерів НБА встановлено історичний рекорд результативності

У ніч із 10 на 11 квітня у протистоянні Юта – Мемфіс відбулась унікальна подія в історії НБА.

В передостанньому турі регулярного чемпіонату "Джаз" перервали 10-матчеву програшу серію. Вони розгромили гостей з рахунком 147:101.

У цьому поєдинку вперше в історії ліги одразу три гравці оформили трипл-дабли. У складі господарів це вдалося захисникам Безу Мбенгу та Джону Кончару, а в Мемфісі – Джамаю Машаку.

Що цікаво, обидва гравця Юти зробили це після виходів на заміну й це також унікальне досягнення. Вони стали першими в історії одноклубниками, які досягли цього показника, з'явившись на майданчику не зі старту.

Зазначимо, що для Мемфіса ця поразка стала сьомою поспіль. "Гріззліс" перебувають на 12-й позиції в турнірній таблиці Західної конференції, а Юта – на 15-й.

