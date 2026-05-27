Названо найкращого тренера року в НБА

Наставник Бостона Джо Маззулла отримав нагороду "Тренер року" в НБА за підсумками сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Він набрав 392 очки за підсумками голосування. Молодий спеціаліст випередив Джей Бі Бікерстаффа з Детройта (312) та Мітча Джонсона із Сан-Антоніо (133), які посіли друге та третє місця відповідно.

Зазначимо, що "Селтікс" у регулярному чемпіонаті фінішували на другому місці у Східній конференції, здобувши 56 перемог у 82 поєдинках. У плейоф команда вилетіла вже після першого кола, поступившись у 7-матчевій серії Філадельфії.

37-річний Маззулла – став лише четвертим тренером Бостона в історії, який отримав таке визнання. Востаннє цю нагороду здобував Білл Фітч у сезоні-1979/80.

Також фахівець став наймолодшим переможцем цієї номінації за останні пів століття з часів труумфу Філа Джонсона в кампанії-1974/75.

Нагадаємо, що напередодні було також оголошено три символічні збірні НБА за результатами нинішнього сезону. Лише в друге в кар'єрі там не знайшлось місця Леброну Джеймсу.