Дніпро завдав поразки Говерлі в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

У п'ятницю, 24 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Говерла-Прикарпаття програла Дніпру.

Зустріч завершилася з рахунком 75:65.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст ужгородського клубу Данило Марків, в доробку якого 24 очки та 8 підбирань.

Нагадаємо, о 18:00 відбудеться ще один поєдинок, в якому Київ-Баскет зіграти проти Запоріжжя.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 24 січня

Прикарпаття-Говерла – Дніпро 65:75 (21:16, 13:19, 9:19, 22:21)

Говерла: Марків 24 + 8 підбирань, Морозов 17 + 13 підбирань, Рід 14.

Дніпро: Конєв 18 + 4 підбирання + 6 передач, Тимофєєнко 17 + 3 підбирання, Сипало 12 + 6 підбирань.

Як відомо, 23 січня відбувся центральний матч ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет на домашньому майданчику поступився БК Дніпро.