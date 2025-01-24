Запоріжжя здивувало Київ-Баскет у матчі Суперліги України

У п'ятницю, 24 січня, відбувся ще один матч української Суперліги з баскетболу.

У другому поєдинку ігрового дня зійшлися Київ-Баскет та Запоріжжя, друга та шоста команди чемпіонату відповідно.

Починаючи з першої ж чверті андердог почав дивувати фаворита, який не розумів, як зупинити опонента. Гості більше кидали та більше влучали. Хоча у той же час запоріжці частіше фолили.

Натяком на те, що сценарій матчу може змінитися, стала третя чверть, яку підопічні Дмитра Забірченка виграли з рахунком 22:16. Проте це була єдиноразова акція.

Запоріжжя по ходу четвертої чверті збільшило свою перевагу та довело справу до перемоги.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

24 січня

Київ-Баскет – Запоріжжя 62:72 (14:18, 12:15, 22:16, 14:23)

Київ-Баскет: Сушкін (18), Буренко (16 + 5 передач), Сандул (15 + 12 підбирань), Когут (4), Зайцев (3), Сафонов (3), Карпюк (2 + 7 підбирань), Клевзуник (1 + 6 підбирань).

Запоріжжя: Буц (19 + 7 підбирань), Кабанов (16), Хохоник (12 + 7 підбирань + 10 передач + 3 перехоплення + 7 втрат), Бах (12), Ніколайчук (5 + 9 підбирань), Величко (3), Дмитренко (3 + 6 підбирань), Новіков (2), Петренко (0).

Результат цієї гри ніяк не вплинуло на положення команд у турнірній таблиці Суперліги: Київ-Баскет з 14 перемогами залишився другим, а Запоріжжя, яке виграло вже 8 матчів, посідає шосте місце.

Нагадаємо, що декількома годинами раніше відбулася зустріч Говерли та Дніпра.