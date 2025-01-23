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Фінал чотирьох Кубку України відбудеться у Дніпрі

Олександр Булава — 23 січня 2025, 19:15
Визначено місце проведення Фіналу чотирьох Кубка України
ФБУ

Федерація баскетболу України визначила місце проведення Фіналу чотирьох Кубку України.

Про це повідомляє ФБУ.

Вирішальні кубкові матчі відбудуться 1-2 березня в Дніпрі в ДК Шинник. Востаннє місто приймало Фінал чотирьох шість років тому (2019 рік). Тоді місцевий Дніпро у вирішальному матчі обіграв Динамо (Одеса) 74:69.

Нагадаємо, перший етап турніру пройшов у грудні. За його результатами до фінального раунду вийшли Дніпро, Харківські Соколи, Рівне-ОШВСМ та Черкаські Мавпи, які стали lucky loser –командою, що програла свій чвертьфінальний матч з найменшою різницею.

Жеребкування відбудеться у п’ятницю, 24 січня, у Києві.

Напередодні ФБУ опублікувала імена тих, кого Виконком затвердив у якості тренерів молодіжних збірних України у 2025 році.

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