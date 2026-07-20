Збірна України покращила свою позицію в рейтингу ФІБА

Національна збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.

Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.

Підопічні Айнарса Багатскіса наразі посідають 38-те місце серед збірних світу.

Як і раніше, очолює світовий рейтинг збірна США. До чільної п'ятірки також входять Німеччина, Сербія, Франція та Канада.

Рейтинг ФІБА станом на 20 липня

1. США – 920,7

2. Німеччина – 843,6

3. Сербія – 836,6

4. Франція – 836

5. Канада – 831,4

6 (7). Іспанія – 798,8

7 (6). Австралія – 796,8

8. Аргентина – 783,1

9 (10). Бразилія – 776,6

10 (9). Литва – 773,7

13 (12). Греція – 756,2

18. Чорногорія – 647,2

...38 (39). Україна – 376,9

...45 (46). Португалія – 342,3

Нагадаємо, що напередодні збірна України перемогла Грузію та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Водночас завдяки перемозі над Данією підопічні Багатскіса з другого місця групи А вийшли до наступної стадії з балансом 4-2, де зіграють проти Греції, Португалії та Чорногорії.