Збірна України покращила свою позицію в рейтингу ФІБА
Національна збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.
Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.
Підопічні Айнарса Багатскіса наразі посідають 38-те місце серед збірних світу.
Як і раніше, очолює світовий рейтинг збірна США. До чільної п'ятірки також входять Німеччина, Сербія, Франція та Канада.
Рейтинг ФІБА станом на 20 липня
1. США – 920,7
2. Німеччина – 843,6
3. Сербія – 836,6
4. Франція – 836
5. Канада – 831,4
6 (7). Іспанія – 798,8
7 (6). Австралія – 796,8
8. Аргентина – 783,1
9 (10). Бразилія – 776,6
10 (9). Литва – 773,7
13 (12). Греція – 756,2
18. Чорногорія – 647,2
...38 (39). Україна – 376,9
...45 (46). Португалія – 342,3
Нагадаємо, що напередодні збірна України перемогла Грузію та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Водночас завдяки перемозі над Данією підопічні Багатскіса з другого місця групи А вийшли до наступної стадії з балансом 4-2, де зіграють проти Греції, Португалії та Чорногорії.