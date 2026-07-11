Медведенко оцінив прогрес Максима Кличка: Він ще не реалізував свій потенціал

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко поділився думками про розвиток українського баскетболіста Максима Кличка.

Його слова цитує Sport-express.ua.

Колишній гравець Лос-Анджелес Лейкерс зазначив, що 21-річний центровий демонструє хороший прогрес, однак поки не розкрив усі свої можливості.

"Треба віддати належне Максиму, адже він почав займатися баскетболом досить пізно, і той прогрес, який він зараз демонструє, – це дуже хороший показник. Ми повинні розуміти, що центрові зазвичай розкривають свій потенціал трохи пізніше. Можу сказати, що він ще не реалізував свій потенціал повністю", – сказав Медведенко.

За словами ексбаскетболіста, Кличку потрібно продовжувати працювати над технічними навичками та розумінням гри.

"Йому потрібен досвід, більше часу на майданчику, вдосконалення технічного арсеналу та урізноманітнення кидків. Як мінімум, у нього має з'явитися хороший середній кидок. Саме завдяки цьому він може покращити свою гру й перетворитися на дуже сильного гравця", – додав Медведенко.

Зазначимо, що Максим Кличко взяв участь у двох заключних матчах збірної України першого етапу відбору на ЧС-2027 проти Данії (99:69) та Грузії (95:76). "Синьо-жовті" здобули дві важливі перемоги, які дозволили команді вийти до другого етапу кваліфікації.

У двох матчах вібору чемпіонату світу-2027 Кличко в середньому проводив на майданчику 13 хвилин, набирав 5,5 очка, робив 3,5 підбирання та 0,5 блок-шота за гру.