Форвард збірної України змінив клубну прописку за кордоном

Форвард збірної України Андрій Войналович став гравцем литовського Таураге.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не повідомляються.

За кар'єру Андрій виступав у клубах України, Естонії, Польщі та Азербайджану. Найяскравішим сезоном став-2022/23 у складі естонського Тарту – тоді він набирав 16,5 очка та 4,8 підбирання за матч.

Попередні два сезони Войналович виступав за чемпіона Азербайджану за БК Сабах.

Він представляє збірні України різних вікових категорій із 15-річного віку й наразі стабільно викликається до національної команди, за яку провів 22 матчів, в середньому набираючи 5,2 очки за гру. Наразі гравець бореться за путівку на чемпіонат світу у складі національної збірної.

Напередодні стало відомо, що розігруючий збірної України з баскетболу Олександр Ковляр претендує на звання найціннішого гравця першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.