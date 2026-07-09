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Форвард збірної України змінив клубну прописку за кордоном

Олексій Мурзак — 9 липня 2026, 14:26
Форвард збірної України змінив клубну прописку за кордоном
Андрій Войналович
ФБУ

Форвард збірної України Андрій Войналович став гравцем литовського Таураге.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не повідомляються.

За кар'єру Андрій виступав у клубах України, Естонії, Польщі та Азербайджану. Найяскравішим сезоном став-2022/23 у складі естонського Тарту – тоді він набирав 16,5 очка та 4,8 підбирання за матч.

Попередні два сезони Войналович виступав за чемпіона Азербайджану за БК Сабах.

Він представляє збірні України різних вікових категорій із 15-річного віку й наразі стабільно викликається до національної команди, за яку провів 22 матчів, в середньому набираючи 5,2 очки за гру. Наразі гравець бореться за путівку на чемпіонат світу у складі національної збірної.

Напередодні стало відомо, що розігруючий збірної України з баскетболу Олександр Ковляр претендує на звання найціннішого гравця першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

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