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Збірна України розгромила Грузію та гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 20:43
Збірна України розгромила Грузію та гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027
ФБУ

У четвер, 2 липня, збірна України з баскетболу провела один із заключних матчів першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027, у якому обіграла команду Грузії.

Зустріч завершилася з рахунком 95:76.

Якщо після 1-ї чверті інтрига у зустрічі зберігалася, то наступні три відрізки наша команда сильно додала, не залишивши супернику жодних шансів. Особливо вдалою для українців стала 3-тя чверть, яку вони виграли з різницею у 7 очок. 

Найрезультативнішим гравцем у складі "синьо-жовтих" став Святослав Михайлюк, який набрав 28 очок, зробив 5 підбирань та віддав 4 передачі, встановивши особистий рекорд результативності за збірну України в одному матчі.

Також 20 очок до свого активу записав Олександр Ковляр. У грузинів найкращим став Маркіз Рід (18 очок). 

Перемога над Грузією гарантувала нашій команді вихід до другого етапу кваліфікації, незважаючи на те, як зіграють між собою Іспанія та Данія.

Наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса зіграють 5 червня проти Данії.

Кваліфікація на ЧС-2027 з баскетболу
Група А, 5 тур

Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16) 

Нагадаємо, до другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі.

Як відомо, у березні українська збірна в межах відбору двічі поступилася Іспанії.

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