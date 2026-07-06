Збірна України дізналася суперників по другому етапу відбору на ЧС-2027

Збірна України з баскетболу дізналася суперників по другому етапу відбору на ЧС-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію. У підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.

Відповідно до формату кваліфікації, на наступному етапі три кращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія), об'єднуються з групою В.

Так, у наступному раунді Україна зіграє з Грецією, Португалією та Чорногорією, які вийшли з групи B.

До другого етапу всі команди переносять результати матчів першого раунду. "Синьо-жовті" розпочнуть боротьбу з показником 4 перемоги та 2 поразки.

Наступне ігрове вікно відбудеться наприкінці серпня 2026 року. 28 серпня Україна зіграє проти Греції номінально домашній матч, а 31 серпня зіграє на виїзді проти Чорногорії. Повний календар другого етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2027 буде опубліковано згодом.

Напередодні головний тренер національної збірної Айнарс Багатскіс прокоментував розгромну перемогу над Данією (99:69) в матчі першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027, розкривши тактичні аспекти гри команди.