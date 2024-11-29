Купка малих дітей: зірка Міннесоти розкритикувала свою команду після чотирьох поразок поспіль

Зірка Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс розкритикував себе та своїх одноклубників після чотирьох поразок поспіль.

Слова 23-річного захисника наводить The Athletic.

"Ми до біса м'які як команда, внутрішньо. Не з іншими командами, але самі до себе, ми м'які. Ми не можемо поговорити один з одним.

Просто купка малих дітей. Ніби ми граємо з купою маленьких дітей. Всі, вся команда. Ми просто не можемо поговорити один з одним. І ми маємо це вирішити, бо так далі не можна", – сказав Едвардс.