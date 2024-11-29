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Купка малих дітей: зірка Міннесоти розкритикувала свою команду після чотирьох поразок поспіль

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 21:01
Купка малих дітей: зірка Міннесоти розкритикувала свою команду після чотирьох поразок поспіль
Ентоні Едвардс
Reddit

Зірка Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс розкритикував себе та своїх одноклубників після чотирьох поразок поспіль.

Слова 23-річного захисника наводить The Athletic.

"Ми до біса м'які як команда, внутрішньо. Не з іншими командами, але самі до себе, ми м'які. Ми не можемо поговорити один з одним.

Просто купка малих дітей. Ніби ми граємо з купою маленьких дітей. Всі, вся команда. Ми просто не можемо поговорити один з одним. І ми маємо це вирішити, бо так далі не можна", – сказав Едвардс.

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Після чотирьох поразок поспіль Міннесота опустилася на 12-й рядок таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 8-10.

Сам Едвардс демонструє найкращу результативність у своїй кар'єрі, набираючи за гру 28,1 очка. До цього він додає 5,4 підбирання та 3,8 передачі.

Нагадаємо, що брат Лонзо та ЛаМелло Боллів Ліанджело заявив, що він зміг би нокаутувати Джейка Пола.

Нещодавно американський блогер переміг легенду боксу Майка Тайсона рішенням суддів.

Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс

Міннесота Тімбервулвз

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