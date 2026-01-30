Детройт програв Фініксу, Денвер та Маямі здобули перемоги в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч з 29 на 30 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.
Денвер без травмованого Ніколи Йокича зміг переграти Бруклін, Даллас мінімально поступився Шарлотт, а Вашингтон спокійно здолав Мілуокі.
НБА – регулярний чемпіонат
30 січня
Вашингтон – Мілуокі 109:99 (25:23, 32:20, 25:29, 27:27)
Філадельфія – Сакраменто 113:111 (28:25, 32:29, 28:38, 25:19)
Атланта – Х'юстон 86:104 (23:23, 19:20, 24:35, 20:26)
Чикаго – Маямі 113:116 (31:34, 20:28, 34:28, 28:25)
Даллас – Шарлотт 121:123 (20:33, 38:26, 35:34, 28:30)
Денвер – Бруклін 107:103 (30:26, 34:23, 15:27, 28:27)
Фінікс – Детройт 114:96 (35:31, 37:25, 21:25, 21:15)
Міннесота – Оклахома 123:111 (34:22, 29:28, 33:30, 27:31)
Напередодні Лейкерс поступились Клівленду, а Голден Стейт упевнено переграли Юту.