Сан-Антоніо наблизився до півфіналу НБА, розгромивши Міннесоту

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 07:13
13 травня
У ніч із 12 на 13 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Сан-Антоніо вдома приймав Міннесоту.

Фаворит протистояння довів свій статус на майданчику. "Сперс" виграли кожну чверть п'ятого матчу серії та вирвались у ній уперед.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Віктор Вембаньяма. Він набрав 27 очок, зробив 17 підбирань і віддав 5 результативних передач.

НБА – раунд плейоф
13 травня

Сан-Антоніо – Міннесота 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24). Серія 3:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА, де визначився й наступний суперник переможця цієї пари.

оновлено Можливе передозування: гравець клубу НБА помер у віці 29 років
