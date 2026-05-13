Сан-Антоніо наблизився до півфіналу НБА, розгромивши Міннесоту

У ніч із 12 на 13 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Сан-Антоніо вдома приймав Міннесоту.

Фаворит протистояння довів свій статус на майданчику. "Сперс" виграли кожну чверть п'ятого матчу серії та вирвались у ній уперед.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Віктор Вембаньяма. Він набрав 27 очок, зробив 17 підбирань і віддав 5 результативних передач.

13 травня

Сан-Антоніо – Міннесота 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24). Серія 3:2

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА, де визначився й наступний суперник переможця цієї пари.