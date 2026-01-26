Спортивні клуби Міннесоти звернулися до влади з приводу вбивств у місті

Провідні спортивні клуби Міннесоти – Міннесота Вайкінгс (НФЛ), Міннесота Вайлд (НХЛ), Міннесота Тімбервулвз (НБА), Міннесота Лінкс (ЖНБА) та Міннесота Юнайтед (МЛС) – приєдналися до десятків місцевих компаній, які написали лист із закликом до влади з приводу вбивств у місті.

Про це повідомляє ESPN.

"У зв'язку з вчорашньою трагічною новиною ми закликаємо до негайного зниження напруженості та до співпраці державних, місцевих і федеральних чиновників з метою пошуку реальних рішень", – йдеться у відкритому листі.

У суботу федеральні агенти застрелили чоловіка, це вже другий смертельний випадок у місті протягом місяця на тлі посилення імміграційного контролю. Їх загибель (за інформацією джерела їх звали Алекс Претті та Рене Гуд) спровокувала масові протести в місті.

Асоціація гравців НБА (NBPA) виступила з окремою заявою, наголосивши, що баскетболісти більше не можуть залишатися осторонь.

"Зараз, як ніколи раніше, ми повинні захищати право на свободу слова і солідарність з жителями Міннесоти, які протестують і ризикують своїм життям, вимагаючи справедливості. Братство гравців НБА, як і самі Сполучені Штати, є спільнотою, збагаченою своїми громадянами з усього світу, і ми не дозволимо, щоб полум'я розбрату загрожувало громадянським свободам, покликаним захищати нас усіх",– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що нещодавно НБА перенесла через ці події матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз.