Філадельфія може списати зарплату Ембііда завдяки "баскетбольній пенсії"

Філадельфія має сценарій, за якого вона зможе не платити зарплату Джоелу Ембііду.

Про це повідомляє Legion Hoops, які поговорили з інсайдером НБА Кітом Смітом.

За інформацією джерела, 76-ті можуть подати клопотання про "медичну пенсію" 30-річного бігмена, який більше не зіграє цього сезону через проблеми з коліном.

Якщо цей сценарій стане реальністю, незалежний лікар, обраний НБА та асоціацією баскетболістів, оцінить стан здоров'я Ембііда. Якщо лікар погодиться з тим, що Джоел більше не зможе грати, то залишок його контракту буде списаний з відомості Сіксерс. Однак Сміт зауважив, що він не вірить, що до цього дійде.

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За цей сезон Ембіід отримає 51,4 мільйона доларів. За наступні три кампанії франшиза заплатить йому ще 176 мільйонів. А на останній сезон контракту (2028/29) Джоел має опцію гравця на 67,2 мільйона.

У нинішньому сезоні Джоел Ембіід встиг зіграти всього в 19 матчах, у яких він набирав у середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі. Наразі Філадельфія посідає 12-те місце Східної конференції, маючи баланс перемог 20-38.

Раніше стало відомо, що зірка Севенті Сіксерс Пол Джордж пішов на "жертву" заради більш успішних виступів за команду.