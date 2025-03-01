Філадельфія може списати зарплату Ембііда завдяки "баскетбольній пенсії"
Філадельфія має сценарій, за якого вона зможе не платити зарплату Джоелу Ембііду.
Про це повідомляє Legion Hoops, які поговорили з інсайдером НБА Кітом Смітом.
За інформацією джерела, 76-ті можуть подати клопотання про "медичну пенсію" 30-річного бігмена, який більше не зіграє цього сезону через проблеми з коліном.
Якщо цей сценарій стане реальністю, незалежний лікар, обраний НБА та асоціацією баскетболістів, оцінить стан здоров'я Ембііда. Якщо лікар погодиться з тим, що Джоел більше не зможе грати, то залишок його контракту буде списаний з відомості Сіксерс. Однак Сміт зауважив, що він не вірить, що до цього дійде.
За цей сезон Ембіід отримає 51,4 мільйона доларів. За наступні три кампанії франшиза заплатить йому ще 176 мільйонів. А на останній сезон контракту (2028/29) Джоел має опцію гравця на 67,2 мільйона.
У нинішньому сезоні Джоел Ембіід встиг зіграти всього в 19 матчах, у яких він набирав у середньому 23,8 очка, 8,2 підбирання та 4,5 передачі. Наразі Філадельфія посідає 12-те місце Східної конференції, маючи баланс перемог 20-38.
Раніше стало відомо, що зірка Севенті Сіксерс Пол Джордж пішов на "жертву" заради більш успішних виступів за команду.