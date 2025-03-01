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Філадельфія переслідує творця чемпіонської династії Голден Стейт

Олексій Погорелов — 1 березня 2025, 22:28
Боб Маєрс та Стеф Каррі
Боб Маєрс та Стеф Каррі
FP

Колишній генеральний менеджер Голден Стейт Ворріорз Боб Маєрс розглядається основним претендентом на місце в фронт-офісі Філадельфії Севенті Сіксерс.

Про це повідомляє інсайдер НБА Брендон Робінсон.

Керівництво Філадельфії вважає, що Маєрс є тим самим елементом пазлу, якого не вистачає організації, щоб побудувати чемпіонський ростер команди.

49-річний американець зібрав чемпіонський склад Голден Стейт, який виграв чотири кубки Ларрі О'Браєна за вісім років у період з 2015 по 2022 роки. За цей час Маєрс двічі визнавався кращим менеджером року в НБА (2015, 2017).

У травні 2023 року Боб Маєрс залишив свою посаду, після чого він став експертом на телебаченні. Проте він все ще залишається одним з найбільш затребуваних менеджеріву лізі. Раніше Бруклін намагався повернути його до роботи в клубному баскетболі, але зазнав невдачі.

Раніше стало відомо, що обидва матчі півфіналу Кубку України були перенесені на інший день.

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Філадельфія Севенті Сіксерс

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