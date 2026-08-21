Чемпіонство або провал: О'Ніл назвав команду, за якою варто стежити в новому сезоні НБА

4-разовий чемпіон НБА Шакіл О'Ніл висловився про потенціал Філадельфії після низки гучних підписань влітку.

Його слова передає SDNA.

Зокрема, склад "Севенті Сіксерс" поповнив Леброн Джеймс. Легендарний баскетболіст вважає, що ця команда має всі шанси зробити прорив і стати серйозним претендентом на титул у сезоні-2026/27.

"Чемпіонство або провал. У вас є великий Леброн. У вас є великий Ембіід. Три-чотири роки тому ми з Чарльзом постійно говорили, що він – найкращий центровий. Йокич його перевершив, будемо чесними, і вже створив власну спадщину. Моє запитання до Джоела таке: він хоче знову завоювати цей титул? Якщо так, нехай доведе мені це.

Я знаю, що Леброн хоче виграти ще одне, останнє чемпіонство. Джейлен відчуває, що його недооцінюють. Максі продовжує будувати своє ім'я. Безумовно, це команда, за якою треба стежити. Я не хочу чути про наступний рік. Цю команду створили для того, щоб виграти чемпіонство вже зараз. У неї є всі необхідні складові", – сказав О'Ніл.