Усе відчувалося трохи інакше: Леброн – про свій дебют за Філадельфію

Леброн Джеймс відреагував на свій дебют за Філадельфію в передсезонному матчі проти Брукліна (108:114).

Його слова передає ESPN.

"Гадаю, усе відчувалося трохи інакше. Очевидно, що я просто одягнув нову форму, але гра залишається грою. Я був радий провести кілька хвилин на майданчику з хлопцями, проти яких ми граємо на тренуваннях уже два тижні.

Ми все ще намагаємося створити одне для одного найкращі умови, щоб кожен міг досягти успіху, і якомога краще доповнювати одне одного на майданчику. Але на це потрібен час. Матч дав нам хороший матеріал для подальшої роботи", – сказав Джеймс.