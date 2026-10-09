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Усе відчувалося трохи інакше: Леброн – про свій дебют за Філадельфію

Денис Іваненко — 9 жовтня 2026, 11:02
Усе відчувалося трохи інакше: Леброн – про свій дебют за Філадельфію
Леброн Джеймс
Getty Images

Леброн Джеймс відреагував на свій дебют за Філадельфію в передсезонному матчі проти Брукліна (108:114).

Його слова передає ESPN.

"Гадаю, усе відчувалося трохи інакше. Очевидно, що я просто одягнув нову форму, але гра залишається грою. Я був радий провести кілька хвилин на майданчику з хлопцями, проти яких ми граємо на тренуваннях уже два тижні.

Ми все ще намагаємося створити одне для одного найкращі умови, щоб кожен міг досягти успіху, і якомога краще доповнювати одне одного на майданчику. Але на це потрібен час. Матч дав нам хороший матеріал для подальшої роботи", – сказав Джеймс.

Зазначимо, що в цьому поєдинку Леброн провів на майданчику 18 хвилин. Зірковий баскетболіст набрав десять очок, зробив чотири підбирання та віддав п'ять результативних передач.

Новий сезон Філадельфія розпочне виїзним протистоянням із Нью-Йорк Нікс, який є чинним чемпіоном НБА. Гра відбудеться в ніч із 20 на 21 жовтня.

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