Все заради команди: Джордж відмовився від ведення подкасту, щоб сконцентруватися на баскетболі

Форвард Філадельфії Пол Джордж прийняв рішення призупинити кар'єру подкастера, щоб сконцентруватися на виступах в НБА.

Про це повідомляє ESPN.

PG13 поставив на паузу свій подкаст "Podcast P with Paul George". Він вважає, що це допоможе йому краще грати на майданчику.

"Це рішення було ухвалене, щоб зосередитися на баскетболі. Я не був найздоровішим, тому я доклав багато зусиль, щоб зробити своє тіло якомога здоровішим, а також зосередитися на тому, щоб бути тут і намагатися змінити ситуацію на краще, і повністю зосередитися на тому, щоб зібрати команду разом. Але ми повинні дати собі шанс. Нехай це буде одна гра за раз, але ми повинні дати собі шанс, щоб побачити, на що ми в кінці кінців здатні", – сказав Джордж.

З моменту свого приєднання до Севенті Сіксерс минулого літа 34-річний баскетболіст демонструє своі найгірші показники по кар'єрі, набираючи в середньому 16,4 очка та 5,2 підбирання за гру.

До того ж, команда страждає через регулярні проблеми зі здоров'ям своєї головної зірки в особі Джоела Ембііда, який цього сезону з'явився на паркеті всього 19 разів.

Сукупність факторів призвела до того, що Філадельфія наразі посідає лише дванадцяте місце на Сході, йдучи поза зоною плей-ін та вигравши всього 20 матчів з 58.

Варто зазначити, що минулої ночі команда Ніка Нерса програла Нью-Йорку 105:110. Ця поразка стала для 76-х вже дев'ятою поспіль.