Підтримую рішення генерального менеджера: наставник Далласа відреагував на трейд Дончича

Головний тренер клубу Даллас Маверікс Джейсон Кідд вперше прокоментував обмін головної зірки команди останніх років Луки Дончича до Лейкерс.

Слова наставника цитує The Athletic.

"Цілком підтримую бачення команди з боку Ніко Гаррісона (генменеджер франшизи – прим.). Вірю, що гравці, яких ми отримаємо в цьому обміні, допоможуть нам досягти нашої спільної мети – перемоги у чемпіонаті", – сказав Кідд.

Нагадаємо, Даллас та Лейкерс провернули один із найгучніших трейдів в історії ліги. Разом зі словенцем техасці віддали Максі Клебера та Маркіфа Морріса. У зворотному напрямку відправляться Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Зазначимо, що раніше на підписання Дончича претендував Маямі Хіт, який нещодавно вкотре відсторонив Батлера від команди.