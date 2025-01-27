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Маямі вчергове за сезон відсторонив Батлера. Йому не сподобалося переведення на лаву запасних

Руслан Травкін — 27 січня 2025, 23:45
Маямі вчергове за сезон відсторонив Батлера. Йому не сподобалося переведення на лаву запасних
Джиммі Батлер
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Керівництво Маямі Хіт відсторонило на невизначений термін головну зірку команди Джиммі Батлера.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією, баскетболіст покинув тренування колективу, коли йому повідомили, що він не буде виходити у стартовій п'ятірці. Його місце займе Хейвуд Хайсміт.

Цього сезону Батлер не вперше відсторонений Маямі. Спочатку він пропустив 7 матчів. Згодом його знову вилучили із заявки ще на дві гри.

35-річний Джиммі грає за флоридців з літа 2019 року. Разом із ним Маямі доходив до фіналу НБА у сезоні-2019/20 та 2022/23.

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