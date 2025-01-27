Маямі вчергове за сезон відсторонив Батлера. Йому не сподобалося переведення на лаву запасних

Керівництво Маямі Хіт відсторонило на невизначений термін головну зірку команди Джиммі Батлера.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Jimmy Butler walked out of Heat shootaround this morning after being informed the team is planning not to start him -- with Haywood Highsmith starting -- moving forward, sources tell ESPN. https://t.co/8I31eT524l — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2025

За його інформацією, баскетболіст покинув тренування колективу, коли йому повідомили, що він не буде виходити у стартовій п'ятірці. Його місце займе Хейвуд Хайсміт.

Цього сезону Батлер не вперше відсторонений Маямі. Спочатку він пропустив 7 матчів. Згодом його знову вилучили із заявки ще на дві гри.

35-річний Джиммі грає за флоридців з літа 2019 року. Разом із ним Маямі доходив до фіналу НБА у сезоні-2019/20 та 2022/23.