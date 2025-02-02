Розчарування в месії: трейд Дончича на Девіса – головний шок НБА останнього десятиліття

Даллас Маверікс та Лос-Анджелес Лейкерс провернули, можливо, найгучніший трейд в історії Національної баскетбольної асоціації. Техаський клуб віддав лице команди Луку Дончича, отримавши взамін не менш зіркового Ентоні Девіса...

Світ спорту вже наскільки став рутинним, що якась витівка клубу/спортсмена рідко викликає широке відкриття рота. Ніколи не вилазять очі зі своїх орбіт. Ти не кажеш в голос: "Ох, йоо…".

Фанат звик, що десь відчувається дим (чи то інсайдер зіллє, чи сам гравець буде натякати, чи його оточення прямим текстом скаже: "У команді Реал Юнайтед-Сіті з міста Великі Горішки він не відчуває щастя"), а потім видніється і сам вогонь – перехід відбувся.

Обмін Луки Дончича на Ентоні Девіса став тим, що і очі стануть випуклими, і рот відкриється, і звуки з того роту вийдуть. Причому звуки почнуть переростати в слова. В нецензурні слова.

Наприклад, Джоел Ембіід та Тайлер Гірро так і зробили.

WOWWWWW NO F WAY — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 2, 2025

wtf ????? — Tyler Herro (@raf_tyler) February 2, 2025

Певний час намагався підібрати футбольну аналогію, щоб якось описати, що сталося в світі НБА. Підібрати не зміг, але висновок є: сталися тектонічні зміни. Дві дуже (можливо, одна з них найпопулярніша взагалі) популярні команди струснули весь баскетбольний світ, себе. Провели справжню реорганізацію на ходу.

Шемс Чаранія – це Фабріціо Романо (о, ось і футбольна аналогія). Але якщо пише Шемс – це 99% вірогідності. Всі настільки звикли від буденності, від того, що суперзірки мають статус та вплив, що такі трейди не відбуваються так швидко. Багато хто подумав, що акаунт Чаранії зламали пранкери-жартівники.

Did somebody steal shams phone?? — 13am Adebayo (@Bam1of1) February 2, 2025

Shams got hacked? — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) February 2, 2025

Ці зміни не зносять фундамент ні Лейкерс, ні Маверікс, але сильно впливають на перспективи фасаду, на висоту будівлі в проєкті. Для Лейкерс все виглядає так, що можна і надалі будувати Бурдж-Халіфу, коли Леброн піде. Для Маверікс – це великий ризик стати Пізанською башнею, яка не витримає кут нахилу і впаде.

Трейд XXI cтоліття. Мотиви та оцінка для команд

Хто ви, містер Дончич? Або легкий вступ

Після чудових 00-х та початку 10-х, коли "жеребці" були міцним колективом, який кожного року боровся за перемоги, результати поступово спадали. Наприклад, сезон 2018/19 вони завершили з показником 24-58. Гірше на Заході виступили лише Фінікс (21-61) та Мемфіс (22-62).

На драфті вони мали обирати п’ятими. Такий пік може подарувати Двейна Вейда, а може і Ніколоза Цкітішвілі чи (відкидаємо на секунду патріотизм) Олексія Леня. Але не будемо з крайнощів у крайнощі. Під №5 можна обрати гравця та розвивати його. Розвивати його поступово. Іноді і пік №1 не дарує апгрейду з аутсайдера до статусу "міцний середняк", не кажучи вже про омріяне для кожної організації слово контендер. Вембаньяма за 1,5 роки переписав безліч рекордів, а Сперс цілком ймовірно другий рік поспіль у плейоф не вийдуть.

Видно сам Бог у день драфту одягнув джерсі Далласа. Лука був претендентом на вибір №1. Фінікс очолив Ігор Кокошков, який менше року тому привів збірну Словенії, у складі якої Дончич був лідером на рівні з Гораном Драгичем, до перемоги на Євробаскеті. Всі говорили, що таким чином Санз готуються до приходу талановитого виконавця з мадридського Реала – фронт-офіс сказав "ні", хоча Кокошков наполягав на виборі свого підопічного по національній команді, і зробив ставку на ДеАндре Ейтона, бо треба був хороший центровий.

Генеральним менеджером Сакраменто був легендарний серб Владе Дівац. Ну якщо не "сонячні", то колишній югослав не проґавить свого майже земляка. Тим більше на 90% вибір проспекта з ярмарки талантів був за ним. Владе обирає Марвіна Беглі. Цей бігмен за кар’єру набрав очок менше, ніж Лука за минулий сезон, і вже 2 роки як нікому не потрібний.

Аталанта в шоці бере словенця, але сама не зрозуміла свого щастя і ще під час драфту погодилася віддати його на Трея Янга, якого техасці пікнули на два вибори нижче.

19-річний з перших ігор почав доводити, що він готовий до ліги, до зміни темпу, до більшої регулярності поєдинків. Стало зрозуміло – це франчайз-гравець. Ще під час першого сезону йому дали прізвисько "Меджик".

Та самі Маверікс були настільки слабкі та безперспективні, що навіть за рахунок таланту словенця особливо нічого не світило. Фінал конференції-2022 став можливим не тільки за рахунок Луки, а ще і тому, що Дінвідді був у найкращій формі за кар’єру, а Брансон показав, чому через півроку він може бути №1 у Нікс.

Прометеєм для техаської франшизи став Ніко Гаррісон. Людину, яка до цього працювала у компанії Nike і жодного дня не мала посад у спортивних організаціях, призначили генеральним менеджером. Спочатку Ніко робив все обережно. Зокрема, йому і Кьюбану довго не прощали втрату Брансона. Та згодом почав набирати темп при правильних кроках.

На драфті обрав Лайвлі, потім з аутсайдерів виміняли Деніела Геффорда, який є одним із найкращих рім-протекторі ліги, а також чудово ставив скріни і відкривався під алей-упи від Луки, що навіть почалися розмови, що Федерація баскетболу Словенії вивчає можливість натуралізації цього американця. Ще одним вдалим трейдом став прихід Пі Джея Вашингтона. Влітку підписали на нормальну суму Клея Томпсона.

Мотиви сторін

Гаррісон робив усе, щоб спочивати на лаврах, входити до списку найкращих GM ліги, викликати респект у вболівальників.

І, схоже за все, саме Ніко був головним каталізатором трейду. ЗМІ пишуть, що Даллас першим звернувся до Лейкерс із пропозицією.

Одним із мотивів є те, що Лука набрав до 122 кг. Він і до цього не відзначався мобільністю та атлетизмом, а скоріше, навпаки, був досить повільним і перегравав суперників за рахунок таланту, вмінь та IQ.

Іншим мотивом стало те, що Лука влітку 2026 року міг претендувати на довготривалий контракт на 346 млн доларів. Так, йому зараз 25, але словенець досить часто травмується, має проблеми з режимом. Можливо, його контракт у 2030 році на 80 млн стане непосильним тягарем. І сам баскетболіст не зможе "рішати", і його зарплата не дозволить підписувати нормальних виконавців.

" Захист виграє чемпіонати. Я вважаю, що запрошення центрового зі символічної збірної НБА по грі у захисті та гравця Збірної усіх зірок НБА із захисним менталітетом дає нам більше шансів. Ми створені, щоб перемагати зараз і в майбутньому ".

Це також слова Гаррісона відразу після трейду. Захист – це ахілесова п’ята Луки, ну і загалом усієї команди через словенця. Не можна сказати, що часто, але були такі моменти, коли №77 залишався на чужій половині щось доводити рефері під чужим кошиком, а команда суперників у швидкому транзішині вибігала 5 на 4. Були і інші епізоди, які викликали розпач і сміх.

Never knew “Luka Magic” was disappearing on defence



🪄🪄🪄



pic.twitter.com/JG1J3Iaan5 — 𝐒𝐡𝐚𝐲 (@_shayza) November 15, 2024

Керівництво Далласа вирішило, що "золотий хлопчик" не зможе в перспективі стати рятівним еліксиром через низку причин: вагу, любов до пива, слабку ментальність, відсутність захисту і потенційно ризиковий контракт.

Лейкерс і так завжди були "командою-мажором". З Меджиком Джонсоном і Кобі Браянтом їм пощастило на драфті, але більшість зірок до цього клубу переходили вільними агентами (Шакіл, Леброн, Рон Артест), або за смішну компенсацію в результаті обмінів: той же Девіс, або Газоль. У 2011 році "озерні" домовилися виміняти Кріса Пола. Там у пакет активів входили Ламар Одом, піки і кілька гравців Рокетс в якості третьої команди в угоді. Асоціація вважала, що це не досить не справедливо і вплине на розклад сил. Девід Стерн наклав вето.

Сьогодні "фіолетово-золоті" віддали гравця солідного калібра. Майбутнього холл-оф-феймера, лідера команди цього сезону за очками, підбиранням та блоками, але все одно вважається, що Лейкерс переможці трейду.

Їхній мотив більш простіший і зрозуміліший. Каліфорнійці зробили вклад у майбутнє, адже Леброн рано чи пізно піде, а опускатися в "постлебронівський" період, який міг би бути таким, як і "постбраятновський" явно не хотілося.

Джеймс, певно, зможе виступати ще два сезони. Леброн – крутий, та вік не переможеш. Він не буде ставати кращим. Навряд чи глобально виросте і Девіс. Ймовірно, навпаки. Тому і результати клубу регресували б.

Ентоні підігрівав воду тим, що натякав, що очікує від керівників трейду центрового, щоб він зміг більше грати на улюбленій для себе "четвірці". Говорив, що франшиза має активніше себе поводити для посилення. "Ніколи не питай по кому подзвін. Можливо, він по тобі". Це цитата ідеально описує те, що сталося з Девісом.

Враховуючи, що низка інсайдерів пише про абсолютну таємницю при переговорах, то сам зірковий виконавець був здивований не менше, ніж уболівальники, ніж Лука та сам Леброн.

Оцінка трейду для команд

Якщо прямо зараз, то для Далласа – 2.

Та тут є багато змінних. По-перше, команда проявила твердість характеру. Так, ти наша зірка, ми любимо тебе, але якщо в тебе немає самомотивації, то це не на тренуємо. По-друге, у Маверікс був явний перекос у лініях. На м’ячі може бути і Кайрі, і Спенсер, і Маршалл, і навіть Клей з Пі Джеєм. Плюс там в кінці лави сидить досить цікавий Харді, а після травми має повернутися Екзам. А ось під кошиком була біда. Так, є Лайвлі та Геффорд, але коли вони обидва здорові – це свято. У них за спиною не було нікого. Девіс додасть сили і під чужим, і під власним кошиком.

Маверікс цим трейдом хочуть повторити фінт під назвою "Торонто і Кавай". Якщо буде титул – оцінка 5. Хай навіть Лука потім виграє два Кубки Ларрі О’Браєна з Лейкерс.

Хто знає, можливо Лука "розкабаніє" так, що через три роки буде блідою тінню себе. Чи отримає серйозну травму в сезоні 2028/29 та пік Лейкерс дозволить обрати нового франчайз-гравця.

Тому ця "двійка" тільки олівцем. Є шанс на перездачу. Причому шанс досить хороший.

Mavs fans reaction live outside American Airlines Center



“This is the WORST day in Dallas Mavericks HISTORY!” #MFFL pic.twitter.com/FcmeHXZMgK — Jake Riepma (@jake_riepma) February 2, 2025

Лейкерс однозначно 5. Обмін можна назвати інвестицією в майбутнє, але важко назвати інвестицією, коли ви віддаєте менше, ніж отримуєте. Головне, не робити трагедію, якщо цього року і близько не вдасться щось витиснути з приходу Дончича.

Все ще буде Леброн. Є Рівз. Та найголовніше те, що влітку 2026 року команда матиме пусту платіжку. Так, є гарантовані контракти Вандербілта, Мілтона і Бронні Джеймса аж на загальні 20 млн. В той період вільним агентом стане і Шай. Оклахома – симпатична команда, але це не те місце, де баскетболісти хочуть провести кар’єру. Дюрант підтвердить.

А от 62 млн Девіса на сезон 2027/28 можуть "жеребцям" аукнутися ще гірше, ніж страх перед великою сумою для словенця.

Цей обмін став лише трейлером до долі Лейкерс та Маверікс найближчими роками. Глобальний висновок зробимо після перегляду всієї історії.