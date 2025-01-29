Маямі сподівається підписати Дончича, якщо він вийде на ринок вільних агентів

Маямі Хіт знайшли собі нового кандидата для статусу зірки франшизи в обличчі Луки Дончича з Даллас Маверікс.

Про це повідомляє Miami Herald.

Організація з Флориди бажає обміняти Джиммі Батлера до дедлайну трейдів 7 лютого, щоб отримати цінні активи. До того ж, клуб планує розчистити зарплатну відомість, щоб у нього було 80 мільйонів доларів вільного місця під стелею зарплат.

Це буде зроблено для того, щоб можна було підписати Дончича чи гравця його калібра влітку 2026 року, якщо вони вийдуть на ринок вільних агентів.

У 26-річного словенця є опція гравця на сезон-2026/27 на 49 мільйонів доларів, від якої він може відмовитися та стати вільним агентом.

Проте наступного літа Дончич матиме можливість підписати супермаксимальний контракт з Маверікс на п'ять років та 346 мільйонів.

Нагадаємо, що недавно Маямі Хіт втретє за сезон відсторонили Джиммі Батлера. Цього разу клуб зробив це на невизначений термін.