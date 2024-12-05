Історичні джерсі ЛеБрона та Бронні були продані на аукціоні

Баскетбольні джерсі ЛеБрона Джеймса та його сина Бронні, у яких вони вперше одночасно зіграли за Лейкерс у матчі НБА, були продані на аукціоні Sotheby’s за 102 тисячі доларів.

Про це повідомляє The Athletic.

Джеймси стали першим в історії НБА дуетом батька та сина, який зіграв у поєдинку регулярного сезону. Це відбулося у матчі-відкритті регулярки проти Міннесоти (110:103) 23 жовтня.

Після цієї подіїі Бронні зіграв ще у п'яти матчах, після чого він вирушив до фарм-клубу ЛАЛ у G-Лізі Саут-Бей Лейкерс.

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ЛеБрон у той же час встиг вийти на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових.

Але потім у нього відбувся спад, що повпливало на результати команди Джей Джей Редіка.