Історичні джерсі ЛеБрона та Бронні були продані на аукціоні
ЛеБрон та Бронні Джеймс
The Athletic
Баскетбольні джерсі ЛеБрона Джеймса та його сина Бронні, у яких вони вперше одночасно зіграли за Лейкерс у матчі НБА, були продані на аукціоні Sotheby’s за 102 тисячі доларів.
Про це повідомляє The Athletic.
Джеймси стали першим в історії НБА дуетом батька та сина, який зіграв у поєдинку регулярного сезону. Це відбулося у матчі-відкритті регулярки проти Міннесоти (110:103) 23 жовтня.
Після цієї подіїі Бронні зіграв ще у п'яти матчах, після чого він вирушив до фарм-клубу ЛАЛ у G-Лізі Саут-Бей Лейкерс.
ЛеБрон у той же час встиг вийти на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових.
Але потім у нього відбувся спад, що повпливало на результати команди Джей Джей Редіка.