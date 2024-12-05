Захисник Голден Стейт переніс операцію на коліні, яка достроково завершила для нього сезон НБА

Захисник Голден Стейт Ворріорз Де'Ентоні Мелтон переніс операцію на коліні, через що його сезон НБА достроково завершився.

Про це повідомляє сайт ліги.

Мелтон приєднався до ГСВ минулого літа, підписавши однорічний контракт на 12,8 мільйона доларів.

Проте 26-річний баскетболіст встиг відіграти лише 6 матчів за нову команду.

У грі з Далласом (120:117) 13 листопада Мелтон зазнав важкої травми – частковий розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Тести показали, що найкращим варіантом для гравця буде операція.

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Ворріорз повідомили, що Мелтон почне реабілітацію в найближчі тижні. Очікується, що він повністю відновиться до початку сезону-2025/26.

З шести ігор за Голден Стейт Де'Ентоні Мелтон провів дві у старті. Він набирав у середньому 10,3 очка, 3,3 підбирання та 2,8 передачі за 20 хвилин на майданчику. Мелтон також пропустив п'ять матчів через травму попереку.

Раніше зірка Мемфіса Джа Морант зізнався, що він намагатиметься більше не забивати данки у матчах НБА.