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ЛеБрон вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових

Олексій Погорелов — 27 листопада 2024, 21:04
ЛеБрон вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових
ЛеБрон Джеймс
The Spun

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на сьоме місце за кількістю реалізованих триочкових за кар'єру, зрівнявшись з Кайлом Корвером.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця подія сталася у матчі Кубку НБА проти Фінікса (100:127), де "озерники" зазнали першої поразки у межах турніру.

У тій грі "Король" набрав лінію з 18 очок, 8 підбирань та 10 асистів, реалізувавши 2 з 7 кидків з дальньої дистанції.

Тепер на рахунку 39-річного баскетболіста 2 450 триочоквих, що дозволило йому наздогнати свого ексодноклубника Корвера у списку найкращих снайперів усіх часів.

Нагадаємо, що рекордсменом є зірка Голден Стейт Стеф Каррі, який продовжує оновлювати свій показник. Зараз він має 3 807 точних кидків з-за дуги.

Нещодавно зірковий захисник Кліпперс Джеймс Харден вийшов на друге місце у цьому рейтингу, обігнавши легендарного Рея Аллена.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс

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