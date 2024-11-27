ЛеБрон вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на сьоме місце за кількістю реалізованих триочкових за кар'єру, зрівнявшись з Кайлом Корвером.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця подія сталася у матчі Кубку НБА проти Фінікса (100:127), де "озерники" зазнали першої поразки у межах турніру.

У тій грі "Король" набрав лінію з 18 очок, 8 підбирань та 10 асистів, реалізувавши 2 з 7 кидків з дальньої дистанції.

Тепер на рахунку 39-річного баскетболіста 2 450 триочоквих, що дозволило йому наздогнати свого ексодноклубника Корвера у списку найкращих снайперів усіх часів.

LeBron James ties Kyle Korver for 7th place in most made 3-pointers (2,450 3s).

Kyle Korver texted Jared Greenberg from TNT, about his message to LeBron : "Took you long enough" pic.twitter.com/HB33QtC2tT — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 27, 2024

Нагадаємо, що рекордсменом є зірка Голден Стейт Стеф Каррі, який продовжує оновлювати свій показник. Зараз він має 3 807 точних кидків з-за дуги.

Нещодавно зірковий захисник Кліпперс Джеймс Харден вийшов на друге місце у цьому рейтингу, обігнавши легендарного Рея Аллена.