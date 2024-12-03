ЛеБрон набрав 10 очок, а Лейкерс були розгромлені Міннесотою, Бостон без Порзінгіса переграв Маямі в регулярному сезоні НБА

У ніч на вівторок, 3 грудня, у межах регулярного сезону НБА пройшли чотири матчі.

Ігрову ніч відкривали Атланта та Бостон, які перемогли Новий Орлеан та Маямі відповідно.

Потім ЛеБрон Джеймс набрав 10 очок, а його Лейкерс програли Міннесоті з різницею -29.

В останньому поєдинку ночі Чикаго не помітив Бруклін та наздогнав свого суперника у таблиці Сходу.

НБА – регулярний сезон

3 грудня

Атланта – Новий Орлеан 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)

Бостон – Маямі 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)

Міннесота – Лейкерс 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)

Чикаго – Бруклін 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)

Нагадаємо, що днем раніше зірковий захисник Кліпперс Джеймс Харден вкотре вписав своє ім'я в історію НБА.

"Борода" став лише другим гравцем, який реалізував 3000+ триочкових за кар'єру.