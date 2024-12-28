Морант травмував плече, через проблеми з яким він пропустив майже весь минулий сезон

Зірка Мемфіса Джа Морант не зміг дограти матч проти Нового Орлеана (132:124) через травму плеча.

Про це повідомляє ESPN.

25-річний захисник став жертвою заслону Даніеля Тайса за 4:13 до кінця третьої чверті.

Морант впав на паркет, схопившись за праве плече. Спочатку судді дали Тайсу фол, але після перегляду моменту вони змінили своє рішення – заслон був чистий.

Ja Morant takes a hard hit on the screen from Theis



Going back to the locker room holding his neck pic.twitter.com/itAqSGcQYr — eric (@EricTweetsNBA) December 28, 2024

І хоча Джа після невеликого обстеження у роздягальні повернувся, він більше не виходив на паркет, лише підтримував одноклубників з лави запасних. Повідомляється, що він не піднімав праву руку.

Варто зазначити, що саме через проблеми із правим плечем Джа Морант пропустив більшу частину минулого сезону.

Він пропустив перші 25 матчів через дискваліфікацію, після чого встиг зіграти лише у 9 поєдинках.

Майже рік тому він травмував це ж плече, отримавши розрив суглобної губи.

Цього сезону Джа Морант зіграв у 20 матчах, у яких набирав у середньому 21,2 очка, 4,4 підбирання та 7,9 передачі. Мемфіс є другою найкращою командою на Заході, вигравши 22 з 32 зустрічей.

Нагадаємо, що минулої ночі відбулася сутичка у грі між Фініксом та Далласом, в результаті якої судді видалили одразу трьох гравців.