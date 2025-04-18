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Головна зірка Мемфіса ризикує пропустити вирішальний матч сезону проти Далласа

Олексій Погорелов — 18 квітня 2025, 13:46
Джа Морант
Джа Морант
НБА

Участь зіркового захисника Мемфіс Гріззліс Джа Моранта у фінальному матчі плей-ін Заходу проти Даллас Маверікс знаходиться під питанням.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 25-річний баскетболіст пропустив тренування команди у четвер, 17 квітня. Рішення щодо його участі у поєдинку з Мавс прийматиметься незадовго до початку матчу.

Морант травмував правий гомілкостоп у грі плей-ін проти Голден Стейт Ворріорз (116:121), коли він наступив на ногу Бадді Гілду через фол Квентіна Поста за 4:25 до кінця третьої чверті.

У Моранта був значний набряк гомілкостопного суглоба, і з моменту пошкодження він перебуває на цілодобовому лікуванні.

Матч проти Далласа відбудеться в ніч на завтра, 19 квітня. Переможець цього протистояння отримає восьмий посів та вийде на Оклахому в першому раунді плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що Деміан Ліллард готується до повернення на паркет після того, як він вилікувався від тромбозу вен.

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Джа Морент

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