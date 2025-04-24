Суд закрив справу Моранта про побиття підлітка

Зірковий захисник Мемфіса Джа Морант більше не має на своєму рахунку судовий розгляд справи про побиття підлітка в 2022 році.

Про це повідомляє ESPN.

Окружний суддя округу Шелбі Керол Чамні винесла рішення про відхилення позову Джошуа Холлоуея, який звинувачував баскетболіста в нападі.

Суддя зазначила, що 25-річний граець діяв з метою самозахисту і має імунітет від цивільної відповідальності.

Інцидент трапився в липні 2022 році вдома у Моранта. Холлоуею на той момент було 17 років. Його запросили пограти з Джа та іншими людьми.

Матч закінчився тим, що Морант вдарив Холлоуея в обличчя, після чого той подав на баскетболіста до суду, стверджуючи, що на нього напали.

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Морант стверджував, що діяв з метою самозахисту після того, як Холлоуей агресивно кинув у нього баскетбольний м'яч однією рукою в бейсбольному стилі, який потрапив йому в обличчя.

Джа свідчив під час слухань у грудні 2023 року, що він боявся отримати травму після того, як підліток вдарив його м'ячем в обличчя, штовхнув у груди, стиснув кулаки і став у бойову стійку перед тим, як Морант вдарив Холлоуея.

"Суд щиро сподівається, що в майбутньому кожен з них зможе проводити більше часу на майданчику і менше – в будівлі суду", – заявила суддя Чамні.

Зараз Джа Морант та його Мемфіс виступають в першому раунді плейоф НБА. Їхнім суперником є чемпіон регулярного сезону Західної конференції в особі Оклахоми. "Ведмеді" програють серію з рахунком 0-2.

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