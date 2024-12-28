Трьох гравців видалили через бійку у матчі між Фініксом та Далласом

Минулої ночі у матчі регулярного сезону між Фініксом та Далласом (89:98) відбулася бійка за участі одразу трьох баскетболістів.

Про це повідомляє ESPN.

За 9:02 до кінця третьої чверті центровий Санз Юсуф Нуркич ліктем вдарив бігмена Маверікс Деніела Геффорда, за що отримав фол в атаці.

Трохи відійшовши, Нуркич повернувся назад та почав говорити з опонентами. Нуркич дав ляпаса Наджі Маршаллу, який відповів ударом.

Пі Джей Вашингтон швидко завалив боснійця на паркет. Після цього їх розняли, а судді видалили Нуркича, Маршалла та Вашингтона з майданчика.

JUSUF NURKIC & NAJI MARSHALL JUST THREW DOWN ON THE COURT! PUNCHES THROWN! 😳🍿



Nurkic elbowed Daniel Gafford, then exchanged words with Marshall & Nurkic threw the first punch!



Suspensions coming? 🤔 pic.twitter.com/iOkXXg4jsS — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 28, 2024

Незважаючи на втрату одразу двох гравців, Даллас примудрився виграти.

Нагадаємо, що Маверікс на тривалий час залишилися без своєї головної зірки Луки Дончича, у якого виникли проблеми з литковим м'язом.