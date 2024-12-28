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Трьох гравців видалили через бійку у матчі між Фініксом та Далласом

Олексій Погорелов — 28 грудня 2024, 13:28
Трьох гравців видалили через бійку у матчі між Фініксом та Далласом
Фінікс – Даллас
BasketNews

Минулої ночі у матчі регулярного сезону між Фініксом та Далласом (89:98) відбулася бійка за участі одразу трьох баскетболістів.

Про це повідомляє ESPN.

За 9:02 до кінця третьої чверті центровий Санз Юсуф Нуркич ліктем вдарив бігмена Маверікс Деніела Геффорда, за що отримав фол в атаці.

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Трохи відійшовши, Нуркич повернувся назад та почав говорити з опонентами. Нуркич дав ляпаса Наджі Маршаллу, який відповів ударом.

Пі Джей Вашингтон швидко завалив боснійця на паркет. Після цього їх розняли, а судді видалили Нуркича, Маршалла та Вашингтона з майданчика.

Незважаючи на втрату одразу двох гравців, Даллас примудрився виграти.

Нагадаємо, що Маверікс на тривалий час залишилися без своєї головної зірки Луки Дончича, у якого виникли проблеми з литковим м'язом.

Фінікс Даллас Маверікс НБА

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