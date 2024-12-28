Голден Стейт поступився Кліпперс, Бостон обіграв Індіану в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 28 грудня було зіграно вісім поєдинків у межах Національної баскетбольної ліги (НБА).

Зокрема лідер Східної конференції Клівленд обіграв Денвер, а Бостон виявився сильнішим за Індіану.

Також перемоги здобули одні з лідерів Західної конференції. Даллас здолав Фінікс, а Мемфіс переграв Нью-Орлеан.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

28 грудня

Орландо – Нью-Йорк 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)

Бостон – Індіана 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)

Бруклін – Сан-Антоніо 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)

Нью-Орлеан – Мемфіс 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)

Г'юстон – Міннесота 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)

Денвер – Клівленд 135:149 (38:40, 27:40, 36:36, 34:33)

Фінікс – Даллас 89:98 (25:28, 14:27, 25:17, 25:26)

Кліпперс – Голден Стейт 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30)

Лідер Оклахоми Шай Гілджес-Александер повторив власний рекорд результативності у матчі проти Індіани (120:114).