Філадельфія продовжує ганьбитися, Детройт розгромив Чикаго, Фінікс програв Мемфісу в матчі НБА

У ніч на середу, 12 лютого, відбулися чотири матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

У першій грі ночі Торонто без Брендона Інгрема, який отримав від канадської організацій трирічний контракт, переміг Філадельфію, яка грала з усіма головними зірками.

Команда, в якій міг опинитися Олексій Лень, а саме Індіана, нічого не змогла зробити з Нью-Йорком, у той час як Детройт на виїзді розгромив Чикаго, який пішов у перебудову.

Ігрову ніч закривали Фінікс та Мемфіс. Санз погіршили своє становище, зазнавши домашньої поразки від другої команди Заходу.

НБА – регулярний сезон

12 лютого

Філадельфія – Торонто 103:106 (18:26, 34:24, 29:34, 22:22)

Індіана – Нью-Йорк 115:128 (26:27, 34:41, 28:30, 27:30)

Чикаго – Детройт 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27)

Фінікс – Мемфіс 112:119 (26:36, 39:32, 31:27, 25:24)

Нагадаємо, що вночі Лос-Анджелес Лейкерс оголосили про підписання контракту з Олексієм Ленем.