Кліпперс із дабл-даблом від Зубаці поступилися Фініксу в єдиному матчі ночі в НБА

В ніч на сьогодні, 7 листопада, в межах регулярного сезону НБА відбувся тільки один матч.

В Аризоні місцевий Фінікс приймав Кліпперс. Господарі майданчика краще розпочали зустріч, але гості відповіли хорошою грою у другій 12-хвилинці.

Вирішальною стала третя чверть, у якій підопічні Джордана Отта набрали 40 очок, а також змогли лімітувати суперника до 23 балів. В останній чверті Фінікс довів свою перевагу до 25 очок, яку "вітрильники" скоротили тільки до 13. У підсумку Санз здобули свою четверту перемогу в сезоні з рахунком 115:102.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Джейлен Грін з 29 очками. У Кліпперс найкращим виконавцем був Івіца Зубац – хорватський центровий зібрав дабл-дабл із 23 очок та 11 підбирань.

НБА – регулярний сезон

7 листопада

Фінікс – Кліпперс 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, що вчора, 6 листопада, Святослав Михайлюк побив власний рекорд результативності у матчі Юти проти Детройта.