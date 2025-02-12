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Лень став третім українцем в історії Лос-Анджелес Лейкерс

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 08:00
Олексій Лень
Олексій Лень
NBA

Минулої ночі Олексій Лень приєднався до нової команди, якою стали Лос-Анджелес Лейкерс.

31-річний українець продовжить свою кар'єру у складі однієї з найвідоміших та найтитулованіших франших в історії НБА. При цьому центровий став тільки третім українцем, який виступатиме у складі "пурпурово-золотих".

Першим представником України в історії Лейкерс був Станіслав Медведенко, який на початку 2000-х допоміг каліфорнійцям взяти два чемпіонства (2001, 2002) та зробити трипіт. Він виступав за ЛАЛ з 2000 по 2006 рік.

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Влітку 2018 року синьо-жовту естафету підхопив Святослав Михайлюк, якого Лос-Анджелес задрафтував під 47-м піком.

Проте на відміну від свого титулованого попередника, свінгмен зіграв у Лос-Анджелесі всього 39 матчів перед тим, як у лютому 2019 року його обміняли в Детройт.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами всіх матчів минулого ігрового дня НБА.

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Олексій Лень

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