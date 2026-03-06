Форварда Фінікс Санз заарештували за підозрою в нетверезому кермуванні

Поліція міста Скоттсдейл у штаті Аризона заарештувала 30-річного форварда клубу Фінікс Санз Діллона Брукса за підозрою в кермуванні автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомляє ESPN.

Інцидент стався у п'ятницю близько першої години ночі, коли поліція зупинила машину баскетболіста. Після перевірки на місці його доставили до відділку, а потім відпустили після завершення процедури оформлення документів.

У Фінікс Санз відповіли, що знають про ситуацію та збирають інформацію, відмовившись від подальших коментарів.

"Ми знаємо про ситуацію з Діллоном Бруксом і збираємо додаткову інформацію. Наразі ми не маємо інших коментарів", – заявили Санз у відповіді на запит ESPN.

У поточному сезоні Брукс набирає 20,9 очка, робить 3,7 підбирання, 1,8 результативної передачі та 1 перехоплення в середньому за гру.

Нагадаємо, раніше Брукс отримав штраф у 35 тисяч доларів за спілкування з арбітрами на підвищених тонах та за використовування ненормативної лексики при цьому.