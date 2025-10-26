Українська правда
Рання заявка на звання MVP: Дончич побив 56-річний рекорд Лейкерс

Олексій Погорелов — 26 жовтня 2025, 10:50
Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич відзначився кількома досягненнями завдяки своїй високій результативності на старті нового регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 25 жовтня, Лейкерс обіграли Міннесоту з рахунком 128:110, здобувши свою першу перемогу після поразки від Голден Стейт (109:119) у стартовому матчі.

У сумі за перші дві гри сезону Дончич набрав 92 очки (43+49), що стало новим рекордом Лос-Анджелес Лейкерс. Лука побив 56-річний рекорд Джеррі Веста, який міг похвалитися 81 очком.

Дончич також став першим гравцем в історії франшизи, який набрав 40+ очок у двох стартових матчах. Словенець приєднався до Ентоні Девіса, Майкла Джордана та Вілта Чемберлена як до єдиних гравців за всю історію НБА з двома матчами з 40+ очок на старті сезону.

Нагадаємо, що Лука Дончич провів третій найрезультативніший матч-відкриття сезону в історії Лейкерс.

