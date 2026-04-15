Лейкерс без Дончича, потенційна дуель Йокича та Вембаньями: що очікувати від плейоф НБА на Заході

У Національній баскетбольній асоціації завершився регулярний чемпіонат сезону-2025/26. Після огляду Східної конференції саме час звернути увагу на Захід.

Традиційно ця конференція виглядає сильнішою – більше конкурентних команд, більше зірок і, як наслідок, вищий рівень боротьби. Не випадково за останні чотири сезони саме представники Заходу тричі ставали чемпіонами НБА.

Розбираємося, чим запам'ятався сезон для кожної з команд.

Турнірна таблиця Західної конференції сезону-2025/26

Від Пеліканс, Сакраменто та Юти особливих проривів не очікували. Причини різні – обмежений кадровий потенціал, перебудова складу або свідомий курс на "танкінг".

Джаз із самого початку не приховували своїх намірів – команда працювала на високий пік драфту. Фініш із показником 2-16 лише підтвердив цю стратегію. Клуб фактично "вимкнув" із ротації всіх досвідчених гравців. Це стосувалося і Святослава Михайлюка – він не був травмований, але не виходив на паркет за рішенням тренерського штабу.

Попри це, 28-річний українець провів найкращий сезон у кар'єрі: 9,4 очка, 2,5 підбирання та 1,9 передачі в середньому за 23 хвилини ігрового часу – всі показники стали для нього рекордними.

Подальша роль Михайлюка залежатиме від міжсезоння – драфту та ринку вільних агентів. Однак наразі виглядає, що його позиції в команді на наступний рік залишаться приблизно на тому ж рівні.

Мемфіс і Даллас значною мірою стали заручниками травм. Обидві франшизи протягом сезону використали понад 25 гравців, що критично вплинуло на стабільність результатів.

Маверікс вдруге поспіль не виходять у плейоф після фіналу-2024. Обмін Луки в лютому 2025-го дійсно фатальне рішення.

Водночас є й позитив – перший номер драфту-2025 Купер Флегг виправдав очікування та продемонстрував потенціал майбутньої суперзірки.

Пул контендерів

Баскетбольна спільнота не здивується, якщо саме одна з наступних команд стане чемпіоном.

Чемпіонський імпульс Тандер отримав логічне продовження – команда впевнено виграла Захід і виглядає головним фаворитом сезону.

Шей Гілджес-Александер залишається стабільним лідером і одним із найкращих гравців у клатчі. Джейлен Вільямс ефективно допомагає в нападі, Чет Холмгрен демонструє свої здібності під кошиками, а Лу Дорт і Алекс Карузо виконують величезний обсяг захисної роботи проти лідерів суперників.

Читайте також : Початок нової династії: як Оклахома стала чемпіоном НБА

Молодість, глибина складу та вже набутий досвід плейоф – ключові фактори, які роблять Оклахому головним претендентом на титул.

Сан-Антоніо Сперс зробили колосальний крок уперед і несподівано швидко перетворилися на контендера.

Віктор Вембаньяма домінує по обидва боки майданчика, а команда виглядає значно зрілішою, ніж можна було очікувати. Водночас важливо, що ключові гравці – Вембаньяма, Стефон Касл і Діллан Харпер – усе ще перебувають на контрактах новачків.

Victor Wembanyama is the third player to lead the NBA in blocks per game in three straight seasons.



He joins Dikembe Mutombo (1993-94 – 1995-96) and Marcus Camby (2005-06 – 2007-08). pic.twitter.com/rUl8ftCWxB — NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

Саме цей фактор може зіграти проти команди у плейоф, як це сталося з Х'юстоном минулого року, коли досвідчені Ворріорз не залишили шансів молодому складу.

Чемпіон НБА-2023 Денвер знову серед еліти. Нікола Йокич проводить історичний сезон і фактично тягне команду до вершини конференції.

Серія перемог наприкінці регулярного чемпіонату та значно глибший склад роблять Наггетс одним із головних претендентів на фінал Заходу.

Минулого сезону команда грала фактично у шістьох і все одно дала найбільший опір"Оклахомі. Тепер лавка запасних виглядає значно сильнішою, а Девід Адельман провів повноцінний сезон на посаді головного тренера. Не дивно, що багато експертів вважають Денвер прихованим фаворитом.

Все є – і водночас чогось бракує

Лейкерс провели якісний регулярний сезон, однак травми лідерів серйозно вдарили по перспективах у плейоф.

Лука Дончич виконує роль мозкового центру команди, Остін Рівз додає характеру, але їхня відсутність у першому раунді різко знижує шанси на успіх.

У підсумку, попри високий посів і перевагу домашнього майданчика, "озерні" підходять до плейоф у статусі андердога. Леброн Джеймс змушений брати на себе надмірне навантаження, а в 41 рік це може стати критичним фактором.

Іме Удока продовжує будувати конкурентну команду. Рокетс значно додали в захисті, однак проблеми в нападі залишаються.

Наявність Кевіна Дюранта дає варіативність, але нестабільність решти гравців не дозволяє команді зробити якісний стрибок на новий рівень. "Ракетам" будуть протистояти "поранені" Лейкерс, але складно сказати, що все в цій парі дуже однозначно.

Фіналіст Західної конференції двох попередніх сезонів Міннесота зберігає баланс між атакою та захистом.

Втім, багато що залежить від форми Ентоні Едвардса – якщо він ловить "гарячу руку", команда здатна обіграти будь-кого. У першому раунді на них чекає Денвер, і формально Вулвз виглядають аутсайдерами. Але у попередні роки колектив Кріса Фінча довів, що ця команда здатна дивувати.

Команди плей-ін

Сезон Фінікса вийшов нерівним – команда демонструвала хороший рівень гри, але нестабільність завадила впевнено потрапити до плейоф.

Головна проблема – залежність від лідерів і нестабільний напад, що особливо проявилося в матчі проти Портленда.

Трейл Блейзерс почали свій похід сезону-2025/26 з турбулентності – зміна головного тренера через позаспортивні обставини.

Тьяго Спліттер довів свою спроможність як наставника – він уміє максимально ефективно використовувати наявний ресурс. Перемога над Фініксом гарантувала команді місце в плейоф, де на них чекає протистояння зі Сперс.

Цікаво, що саме з Сан-Антоніо Спліттер свого часу ставав чемпіоном НБА у 2014 році.

Кліпперс уже 15-й сезон поспіль завершують регулярку з позитивним балансом перемог і поразок, хоча в це було складно повірити після старту 6-21 станом на середину грудня.

Друга половина сезону стала справжнім ренесансом – як для команди, так і для Кавая Леонарда, який провів тривалий відрізок без травм і нагадав про свій екстрарівень.

Команда Стіва Керра ледве зачепилася за плей-ін. Частково пощастило, що конкуренти виглядали ще менш переконливо.

Склад Ворріорз потенційно заслуговував на більше, але травми зіграли свою роль – Джиммі Батлер вибув до кінця сезону, а Стеф Каррі пропустив понад місяць.

У парі плей-ін фаворитом вважають Кліпперс, але досвід і чемпіонський ДНК Голден Стейт ніколи не варто недооцінювати.

Де дивитись плейоф НБА в Україні

Офіційним транслятором матчів Національної баскетбольної асоціації в Україні є медіакомпанія Maincast. Контент також буде доступний власникам підписки League Pass.