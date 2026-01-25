Очки Михайлюка не врятували Юту від поразки Маямі, Лейкерс в напруженому матчі перемогли Даллас в НБА

У ніч з 24 на 25 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком у стартовому складі не змогла переграти Маямі. Українець провів на паркеті 17 хвилин, за які записав на свій рахунок 8 очок, зібрав три підбирання та віддав одну передачу.

В інших матчах ігрового вечора Лейкерс завдяки успішній останній чверті змогли переломити хід гри з Далласом, а Бостон поступився Чикаго.

НБА – регулярний чемпіонат

25 січня

Шарлотт – Вашингтон 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)

Філадельфія – Нью-Йорк 109:112 (34:34. 30:26, 13:30, 32:22)

Орландо – Клівленд 23:25, 25:30, 22:27, 35:37)

Чикаго – Бостон 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)

Даллас – Лейкерс 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)

Юта – Маямі 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)

Раніше стало відомо, що гру Міннесоти та Голден Стейт, яка мала відбутись цієї ночі, перенесли через вбивство та масові заворішення у місті у Міннеаполісі.

Напередодні Мілуокі програли Денверу, а Х'юстон здолав Детройт в НБА.